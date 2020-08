זו הרכבת האחרונה ללונדון, אבל אני רוצה להישאר אתך

Last Train to London הוביל את להקת Electric Light Orchestra לשיאי דיסקו חדשים

ג'ף לין ולהקתו Electric Light Orchestra האירו את שמי כדור הארץ בשירים שנצצו כמו כוכבים בכל שעות היממה. רבים מהם נהפכו לקלאסיקות זמן קצר אחרי שיצאו, הוכחה לכך ששיר מוצלח לא מוכרח להישחק גם אחרי אינספור שעות האזנה.

Last Train to London יצא ב-1979, באלבומה השמיני של הלהקה שנקרא Discovery. כבר היו לה לפני כן שירים מפורסמים, למשל Livin' Thing. השיר Last Train to London נסע עוד כמה תחנות לעבר הדיסקו. הוא לא נעצר שם. במוזיקה של Electric Light Orchestra היו הרבה מאוד מרכיבים מוזיקליים - החל ברוק מתקדם וכלה בפופ - שהתלכדו לסאונד ייחודי של הלהקה. הגיטרה החשמלית הוליכה את הקצב. אחריה באו כולם בשמחה.