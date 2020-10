יום אחד היא תעוף מכאן

כאשר הזמרת רנדי קרופורד הוציאה את השיר One Day I'll Fly Away ב-1980 היא לא התכוונה שתטוס או תעוף. זה היה כמובן מטאפורי. יום אחד היא תעזוב את הבית, את בן זוגה, את החיים הישנים. היא תשאיר את האהבה שהיתה ותחל חיים חדשים, הרחק מכאן.

השיר, שהיה באלבומה Now We May Begin, היה הלהיט הגדול הראשון של קרופורד לבד. זמן קצר לפני כן יצא השיר Street Life של להקת The Crusaders. היא שרה בו. זה היה הרכב ג'ז שמוצאו כמו של קרופורד אמריקאי, אבל השיר הזה הצליח בעיקר בבריטניה. לקראת סוף שנות ה-90 הוא חזר שוב אל הרדיו, אחרי שנכלל בפסקול הסרט "ג'קי בראון" של קוונטין טרנטינו. הבמאי בחר הפעם בגרסה של קרופורד, בלי The Crusaders.