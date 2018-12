מאוכזבים מטינדר? נסו לטוס. אחד מכל 50 נוסעים מצא את אהבת חייו על מטוס

'Love Is In The Air' הוא לא רק פזמון נדוש במיוחד, אלא כפי שמסתבר גם מציאות עבור רבים. סקר מקיף שערכה חטיבת המחקר של בנק ההשקעות HSBC גילה שאדם אחד מכל 50 נשאלים מצא את אהבת חייו בטיסה.

הסקר המקיף שבחן את ההתנהגויות והתועלות המסחריות של עולם התעופה, תשאל כ-6,000 אנשים מ-141 מדינות שונות בשדות תעופה שונים בעולם, חלק לפני המראה או אחרי נחיתה. הסוקרים באו לחפש בוננזה מסחרית ויצאו עם שורה תחתונה מפתיעה ועם המסקנה המרעישה על סיכוי מציאת אהבת האמת על גבי המטוס. הסקר, אגב, חשף פרטים נוספים ומרתקים לא פחות אודות הרגלי הטיסה של כולנו.

51% מהנשאלים השיבו כי פתחו בשיחה עם זר מוחלט כשהם יושבים במטוס; 14% העידו כי מצאו חבר לחיים בטיסה; ו-16% יצרו קשרים עסקיים משמעותיים באוויר. הסקר מצא גם כי בכל רגע נתון נמצאים באוויר, על גבי מטוסים, לא פחות מ-11.9 מיליון בני אדם. אלו מבזבזים בממוצע 91.90 דולר במהלך הטיסה כש-74% מהם מנוצלים למטרות דיוטי פרי.

חוקרי הבנק גילו שכלכלת האוויר שווה לכלכלה ה-25 בגודלה בעולם, ושציבור הטסים מחשיב את עצמו כחוד החנית של האנושות – 83% טוענים שהם מבינים את העולם טוב יותר ו-67% מעידים על עצמם כסובלניים יותר משאר בני האדם.

לא רק שמחה והנאה מהחיים הטובים הם נחלתם של "תושבי האוויר", אלא גם תסכול ותחושות קשות כלפי נוסעים "בעייתיים". על פי הסקר, ההתנהגות השנואה ביותר על ציבור הטסים היא גסות כלפי אנשי הצוות (65%). מיד אחר כך מגיעים ילדים שבועטים במושב (57%), הורדת נעליים (48%) וילדים שמתפרעים ללא השגחה (47%). 36% שונאים כשאנשים נעמדים מיד עם נחיתת המטוס – מנהג שהפך לסמל ישראלי.