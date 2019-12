לאן לטוס: 20 יעדים מומלצים ל-2020

2019 שמסתיימת תיזכר תמיד כשנת המפנה. זו השנה בה החלו לחשוב פעמיים לפני שעולים על טיסה. משבר האקלים, המודעות הסביבתית והאפשרות לחשב את טביעת הרגל האקולוגית של תיירים הביאו לשינוי המבט ולחישוב מסלול מחדש.

ובכל זאת, שנה חדשה היא הזמן המתאים לחלום על כל המקומות שתמיד רצינו לנסוע אליהם. על כן, ישבנו גם הפעם וגיבשנו את רשימת החלומות לשנה הקרובה. יש ברשימה יעדים קרובים ורחוקים עם עדיפות לראשונים. יש יעדים זולים ויקרים, "חדשים" ו"ישנים" ויש קידה עמוקה בפני הסקרנות, שהיא תמיד הסיבה הכי טובה לארוז מזוודה.

כיוון שנסיעות הן עדיין אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות בחיים – כדאי להמשיך לנסוע. כיוון שכדור הארץ חשוב לנו – כדאי לעשות זאת בתבונה. המשמעות פשוטה – חיפוש אחר יעדים קרובים יותר, ויתור על חופשות קצרצרות שמחייבות טיסות ארוכות ותכנון מדויק. אם אפשר לנסוע ברכבת – מה טוב – אבל איכשהו הרכבת שמובילה לביירות וממנה לאיסטנבול עדיין מתמהמהת.

1 | סרביה

אם רוצים להצביע על יעד אחד כ"יעד הבא" של שנת 2020 האצבע פונה לסרביה. כמה מהמדינות האחרות שהרכיבו את יוגוסלביה (קרואטיה, סלובניה, מונטנגרו) הפכו כבר ליעדים פופולריים. סרביה לא עשתה עדיין את קפיצת המדרגה הזו ולכן – זה הרגע המתאים להרהר בה בכובד ראש.

תשקיף מהר טארה. סרביה צילום: Banet / Shutterstock

בלגרד היא עיר גדולה, שאפשר לבלות בה היטב. המחירים הזולים בבתי המלון ובמסעדות נראים למי שמגיע מישראל כטעות מביכה. אולם עיקר העניין פונה דווקא אל שמורות הטבע לאורך הדנובה בצפון המדינה או לאורך הדרינה במערבה, קרוב לגבול עם בוסניה ומונטנגרו. באזור זה יש כמה שמורות נהדרות, עם מסלולי הליכה מסודרים וטובים. הבולטות שבהן הן אובאץ (Uvac), בה ראינו את נפתולי הנהר היפים ביותר, שמורת גוליה ממזרח לה (Golija), ושמורת טארה (Tara) ממערב. בכל אחת מהן אפשר לצעוד בנחת ביערות היפים, לחפש דובים ולשנן את המנטרה – איני חייב לרוץ מהר מהדוב, רק מהר יותר מזה שמדשדש לצידי.

איך מגיעים? טיסות ישירות לבלגרד עם אייר סרביאן. הטיסה נמשכת כשלוש שעות.

זומאיה (Zumaia) צילום: Alberto Loyo / Shutterstock

2 | חבל הבאסקים, ספרד

כבר הרבה זמן שיש איזה רחש סביב הבאסקים והנה נדמה שבשנה האחרונה זה התחיל וב-2020 זה יגיע אל שיאו, העולם מגלה שוב עניין בחבל הבאסקים. גודלו של החבל שבצפון ספרד הוא כשליש ממדינת ישראל. יחסית לאזור כה קטן הוא מושך תשומת לב גדולה ובצדק. הריחוק היחסי שלו, הבידוד שתושביו מקפידים להדגיש מחלקיה האחרים של ספרד, הנופים המופלאים מול מפרץ ביסקיה, האוכל שזוכה לתארים צנועים כמו "הכי טוב בעולם" ובהתאם כמות כוכבי המישלן המסחררת וכן - כמה מן הערים והעיירות המרתקות כסן סבסטיאן, גרניקה, ויטוריה ובילבאו – כל אלה הופכים את חבל הבאסקים ליעד נהדר, שמאפשר טיול מגוון עם טבע, קולינריה וערים במינון מדויק.

בילבאו וסן סבסטיאן הן כמובן עצירות חובה, אך אם רוצים להתמקד בהמלצה אחת השם הוא זומאיה (Zumaia). בזמן שדוברובניק מתפקעת מעומס תיירים, זומאיה שאף היא שימשה כשחקנית של כבוד ב"משחקי הכס", מתחילה אט אט להתגלות ואין זה פלא. ליד העיירה יש מפרץ מדהים שצוק גדול ומחודד מתנשא מעליו וסלעים אנכיים חודרים בו למים. התופעה הגיאולוגית הזאת נקראת פליש (Flycsh) והיא ייחודית למפרץ הבאסקי. אין מקומות כאלה.

איך מגיעים? אין טיסה ישירה מישראל לבילבאו. האפשרויות המקובלות הן לטוס כחמש שעות למדריד או לברצלונה ולהמשיך ברכבת (כשלוש שעות) או בטיסה בת שעה עם חברת וולונג לבילבאו.

אנדרוס צילום: משה גלעד

3 | אנדרוס, יוון

לכל אחד יש האי היווני שלו. האי אנדרוס (Andros) הוא האי "שלי". אנדרוס חסה עד לאחרונה בפינה מוצלת של אלמוניות, שהיטיבה איתו. ההגעה המעט מורכבת מרתיעה רבים. רוב המבקרים באי, גם עכשיו, הם יוונים. זו אחת הפנינים הכי יפות והכי מעניינות במחרוזת הענקית והמופלאה של איי יוון.

אנדרוס הוא הצפוני בקבוצת האיים הקיקלאדיים. עד לפני כמה עשרות שנים היה האי חקלאי לחלוטין. דרך ראשית אחת חצתה אותו וכל יתר הדרכים היו למעשה שבילי חמורים. בזכות שבילים אלה הוא מופיע עכשיו ברשימת "מסלולי ההליכה היפים באירופה". ארגון מקומי מציע בו עשרים מסלולי הליכה מעולים, נוחים ובהירים. יש בו גם כמה מן החופים הכי מושלמים באזור ובכלל כל מה שצריך - הרים גבוהים, מסעדות נהדרות, בעיקר סביב העיירה באטסי, מעיינות, נחלים זורמים, פינות ירוקות עם עצי דולב ענקיים, מנזרים קטנים, אתרים ארכיאולוגיים חשובים ותצפיות נוף שלא רוצים להיפרד מהן.

איך מגיעים? טסים לאתונה (כשעתיים) ומשם נוסעים לנמל המזרחי – ראפינה. משם מפליגים במעבורת כשעתיים לאנדרוס.

שיקגו צילום: Plume Photography / Shutterstoc

4 | שיקגו, ארצות הברית

עיר הרוחות נחשבת כבר שנים רבות לאתר עלייה לרגל לחובבי אדריכלות, שמתפעלים מקו הרקיע המרתק שלה, לאוהבי ג'ז ובלוז שמתענגים על המועדונים (Up Comedy Club) ולכל מי שאוהב מוזיאונים (Art Institute of Chicago), גלריות, פיצה טובה בפרט וסצנה קולינרית מעניינת בכלל. שיקגו, בייחוד מאז המחזמר, ואפילו עוד יותר מאז כהונת הנשיאות של בן העיר ברק אובמה, נהפכה ליעד תיירותי. היא מצליחה כבר כמה שנים להתחדש, להוסיף אטרקציות ולמשוך מבקרים. החידושים האחרונים הם בעיקר באזור ה"לופ", כפי שמכונה הרכבת העילית של העיר התחתית. יש שם מרכז אדריכלות חדש וחשוב (Chicago Architecture Center) מוזיאון לספרות (American Writers Museum), טיילת לאורך הנהר (Chicago Riverwalk), מסעדות מהטובות בצפון אמריקה וכמה מלונות בעיצוב ייחודי.

איך מגיעים? אל-על פותחת במארס לראשונה קו ישיר לשיקגו (שלוש טיסות בשבוע). הטיסה נמשכת כ-12 שעות.

האוניברסיטה של גלזגו. בגלל האדריכלות צילום: Jane Rix / Rixipix / Getty Image

5 | גלזגו, סקוטלנד

גלזגו היא כרגע אחת ההפתעות הכי מעניינות באירופה. לפני עשר שנים העניק לה ארגון אונסק"ו את התואר "עיר המוזיקה" והיא לקחה את זה ברצינות. מאז היא זוכה לפופולריות גדולה, למרות שהמסורת אומרת שדווקא אדינבורו היפה היא היעד הנכון בסקוטלנד.

בכל ערב במהלך השבוע אפשר לשוטט ברובע הווסט אנד של גלזגו, להתרשם מהפריחה התרבותית הגדולה ולבחור ממגוון רחב – ממוזיקה גאלית מסורתית עם נגני חמת חלילים שצופרים בעוז דרך פופ רך או רוק בועט ועד מוזיקה אלקטרונית עכשווית לחלוטין. מספר הברים, הפאבים והמסעדות צומח בקצב מהיר בכל שנה ולראייה - מדריך מישלן שחולק בסוף 2019 בבריטניה סימן לראשונה 13 מסעדות מומלצות בעיר. הדוגמה הטובה ביותר היא ככל הנראה המסעדות The Gannet ו-Cail Bruich, שמדגימות מהו מטבח סקוטי עדכני וחדשני, מעורר חושים ורעב. גם הפאב Pot Still, בו מגישים כבר יותר מ-150 שנה 450 סוגים של וויסקי סקוטי משובח, הוא נקודת עצירה חשובה. ציבור הסטודנטים הגדול שלומד באוניברסיטה של גלזגו מספק קהל בשפע לכל אירועי התרבות האלה ומשפיע מאוד על האווירה הצעירה בעיר. בשום פנים ואופן לא כדאי להחמיץ את הביקור ב- Willow Tea Rooms- מוסד בן יותר ממאה שנה שתכנן ועיצב בנה היקיר של העיר – צ'רלס רני מקינטוש.

אוהבי האדריכלות והאמנות יפנו ל-Kelvingrove Art Gallery- בניין משנת 1900 בו מוצגת אמנות סקוטית עכשווית ומעניינת, לאוניברסיטת גלזגו עם בנייניה המונומנטליים, למוזיאון ריברסייד בעיצובה השנוי במחלוקת של זאהה חדיד או ל- Hunterian museum – עוד עבודה מצוינת של מקינטוש.

איך מגיעים? אין טיסה ישירה לגלזגו, לכן אפשר לטוס דרך כמה ערים אירופאיות (ונציה, איסטנבול, בוקרשט, בודפשט) או לטוס ללונדון (כחמש שעות) ומשם להמשיך ברכבת. הנסיעה מלונדון לגלזגו ברכבת נמשכת כשש שעות.

אדיס אבבה צילום: mtcurado / iStockphoto via Getty

6 | אדיס אבבה, אתיופיה

ראש ממשלת אתיופיה אביי אחמד זכה השנה בפרס נובל לשלום וזו כבר סיבה טובה לחשוב על ביקור באדיס אבבה. אבל יש עוד הרבה סיבות לעשות זאת.

משמעות השם אדיס אבבה היא "פרח חדש" וכל העדויות מצביעות על כך שהעיר שצומחת במהירות נהפכת לאחד היעדים המרתקים באפריקה. המגזין פורבס תיאר אותה השנה כ"עיר חיונית ומדהימה שאסור לפספס". גרים בה בני שמונים לאומים שונים ובמרחק ארבע שעות וחצי טיסה היא יעד מרתק ויחסית לא מוכר עדיין למבקרים מישראל.

המוזיאון האתנוגרפי בעיר נחשב אחד המובילים באפריקה. שוק שולה באזור שרמודה מציע עבודות יד יפות וצבעוניות. פסגת הר אנטוטו (Entoto) היא התצפית היפה ביותר על העיר וסצנת חיי הלילה בעיר מפתיעה וכוללת מועדוני ג'ז ומוסיקה אפריקאית מסורתית.

באזור דברה זית (Debre Zeit), 40 קילומטרים מאדיס, נמצאים שבעה אגמים גדולים, שמעניקים לחבל ארץ זה את הכינוי "הקריביים של אתיופיה".

איך מגיעים? אתיופיאן ואל על מפעילות טיסות ישירות לאדיס אבבה. משך הטיסה כארבע שעות וחצי.

שמש וכוכבים בצ'ילה צילום: Ksenia Ragozina / Shutterstock

7 | שמש וכוכבים בצ'ילה

ב-14 בדצמבר 2020 ייראה בדרום צ'ילה ליקוי חמה מלא. חובבי אסטרונומיה ייראו בכך סיבה טובה להרחיק עד דרום אמריקה. הליקוי יחלוף בשמי צ'ילה בין הערים נואבה טולטן, וילהריקה ופוקון. הליקוי המלא יחל בשעה אחת בצהריים ויימשך שתי דקות ו-11 שניות.

אלא שליקוי, ארוך ומלא ככל שיהיה, אינו מספיק. לכן כדאי להמשיך מכאן צפונה - לסן פדרו דה אטקמה, בלב המדבר הכי יבש בעולם, סמוך למפגש הגבולות של צ'ילה עם ארגנטינה ובוליביה. היעדר כמעט מוחלט של עננים וגשם, שמיים בהירים, אוויר צלול, גובה רב, תאורה מינימלית וזיהום אור אפסי יוצרים במדבר אטקמה את הסביבה המושלמת לצפייה בכוכבים. כל מבט השמיימה גורם למתבונן לעצור את הנשימה ואחר כך לגנוח בעונג.

במרחק נסיעה קצר מהעיירה אפשר לצפות בגייזרים שמתפרצים רק בשעת בוקר מוקדמת, בפלמינגו ורודים שמשוטטים במלחות רחבות הידיים ולטבול במעיינות חמים.

איך מגיעים? טיסה למדריד ומשם לסנטיאגו בירת צ'ילה. ממנה ממשיכים בטיסה צפונה לעיר קאלאמה וממנה בנסיעה במכונית כ-70 קילומטר מזרחה.

גאלוויי, אירלנד צילום: Enrico Strocchi

8 | גאלוויי, אירלנד

העיר גאלוויי במערב אירלנד מכהנת השנה (יחד עם רייקה הקרואטית) כבירת התרבות של אירופה. הכותרת שנבחרה לשורת האירועים בגאלוויי היא "הניחו לקסם להיכנס" (Let the Magic In) וזו הבטחה גדולה כיוון שגם בימים אחרים גאלוויי זכתה למוניטין כיעד המסיבות הטוב ביותר באי האירי. בכל קיץ מתקיימים בה כמה מפסטיבלי האמנות הפופולריים ביותר באירופה וסצנת הפאבים שלה נחשבת מעולה. הטאפס (Taaffes), הקריין בר (The Crane Bar), הטאי קויילי (Tigh Cóilí) או הפוקאן (Púcán) מציעים בכל ערב בשבוע מוזיקה אירית חיה ומלאת חדווה.

הנושאים המרכזיים שנבחרו לכהונתה כבירת התרבות הם שפה, נוף והגירה (או נדודים). אחד ממוקדי האירועים בעיר לקראת הכהונה ב-2020 הוא הקמתן של שתי עבודות גדולות של האמן האירי ג'ון ג'רארד, שכותרתן היא "אולם המראות". רשימת האירועים של גאלוויי כבירת תרבות של אירופה כוללת מאות תערוכות, הופעות, סיורים, קונצרטים ואירועים.

איך מגיעים? אל על תפעיל טיסות ישירות לדבלין החל ממאי 2020. עד אז אפשר לטוס ללונדון ומשם לגאלוויי. מדבלין אפשר להגיע לגאלווי בנסיעה באוטובוס. הנסיעה נמשכת שעתיים וחצי.

האמפי, הודו צילום: saiko3p / Shutterstock

9 | האמפי, הודו

האמפי בחבל קרנטקה שבדרום הודו נחשבת ליהלום שטרם התגלה בתת היבשת. פעם, במאה ה-16 זו הייתה אחת הערים הגדולות והעשירות בעולם. יש בה יותר מאלף אתרי אבן עם אדריכלות מרשימה, שנשמרו במצב מצוין. רבים מהם מקדשים הינדיים, מבצרים וארמונות.

עד לאחרונה היה קשה להגיע להאמפי ולכן רק מעטים פקדו את המקום. בשנה שעברה נפתחו קווי טיסה מהיידרבאד ומבנגלור לבאלארי, 40 קילומטר מהאמפי והמצב השתנה. סיורים של חובבי אדריכלות וארכיאולוגיה פורחים עכשיו באזור ובקרנטקה כולה.

איך מגיעים? בטיסה שנמשכת כעשר שעות לדלהי ומשם בטיסות המשך לבאלארי.

טוקיו צילום: AlxeyPnferov / iStock Editorial

10 | טוקיו, יפן

טוקיו היא אחת הערים הכי מרתקות בעולם. יש בה שילוב נדיר של מסורת קיסרית מכובדת, עם מקדשים נפלאים (למשל מקדש סנסו ג'י, ברובע אסאקוסה בצפון מזרח העיר), לצד הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. היא מציעה ארמונות וגנים פנטסטיים (למשל גן ריקוגיין, כחמש דקות הליכה מתחנת קומאגומה) לצד מוזיאונים מצוינים לאמנות אסיאתית (מוזאון נזו – NEZU – הוא דוגמה טובה). מקומות בילוי בהם שרים קריוקה במשך כל הלילה לצד מסעדות מעודנות (בכל זאת, העיר עם הכי הרבה כוכבי מישלן בעולם), עם אוכל שגורם לנו ללקק את האצבעות.

טוקיו מעניינת במיוחד דווקא כיוון שאין לה מרכז ברור ומובהק. כל האזור שבין שיבויה במערב לגינזה במזרח בוהק באור יקרות. דווקא השכונות שהן כביכול בשוליים, כמו נאקאמקורו או קוהנג'י, עשויות להתגלות לעתים כמרתקות יותר מהמקומות הנודעים. וכן, יש עוד עניין פעוט להגיע בזכותו לטוקיו - המשחקים האולימפיים.

איך מגיעים? הסיבה הברורה ביותר לבחור דווקא השנה בטוקיו היא הטיסה הישירה שאל על תתחיל להפעיל החל בחודש מארס. משך הטיסה כ-10 שעות.

פנמה צילום: Galina Savina / Shutterstock

11 | פנמה

קוסטה ריקה, שכנתה הצפונית של פנמה, זוכה כבר למוניטין עולמי כיעד תיירות נחשק ומוביל. פנמה עדיין שונה, אבל לדעת רבים, בדיוק כמו שאומר ספר הילדים הנודע מאת ינוש – "פנמה יפה פי כמה".

יש בה יערות עבותים, חופי ים נהדרים, אתרי צפייה בלווייתנים, רפטינג, מסלולי הליכה וכמה ערים מעניינות. פנמה אינה מעניקה עדיין שרותי תיירות נוחים במיוחד והיא בעייתית מבחינות רבות, ובכל זאת יש לה יתרונות גדולים. הבחירה וההתלבטות במהלך הביקור בפנמה נעים בין דילוג לשתי קבוצות איים. סאן בלאס או בוקאס דל טורו. האחרונים נוחים יותר לביקור ומעניקים חוויה נעימה יותר. הראשונים נראים נפלא בתמונות, אבל לא קל להגיע אליהם וגם השהות לא תמיד נעימה. בוקאס דל טורו הוא ארכיפלג ובו תשעה איים מרכזיים ועוד 52 איים קטנים הממוקם בצפון החוף הקריבי של פנמה. משך הטיסה הישירה מפנמה סיטי כשעה. זה אזור נופש אקולוגי הכולל גם פארק ימי שהוכרז כאתר שימור. לאלה כדאי להוסיף ביקור בפנמה סיטי כמובן, במרכז המבקרים של תעלת פנמה ליד העיר קולון (שעה וחצי נסיעה מהבירה) ובעיר בוקט.

איך מגיעים? טיסה לארצות הברית ומשם טיסת המשך לפנמה סיטי. משך הטיסה כ-18 שעות.

נאנט, צרפת צילום: saiko3p / Shutterstock

12 | נאנט, צרפת

נאנט במערב צרפת, היא העיר השישית בגודלה במדינה (300 אלף תושבים) ושוכנת כחמישים קילומטר מחוף האוקיינוס האטלנטי. לאחר סגירת המספנות ודעיכה ממושכת המציאה עצמה העיר מחדש כמרכז תרבות ואמנות. באורח פלא – עכשיו היא משגשגת ומצליחה מאוד.

כמה פרויקטים גדולים של תרבות ואמנות הוקמו ועדיין מוקמים בעיר. רובם פועלים חינם בשטחים ציבוריים, פתוחים לקהל הרחב. במקרים רבים אלה עבודות אמנות מתוחכמות, בועטות. במוקד האתרים האלה ניצב "אי המכונות" במרכז נהר הלואר, בלב נאנט ובאתר ששימש פעם כמספנה. התושב המפורסם ביותר באי הוא פיל מכני ענק, בגובה 12 מטר, עשוי עץ וברזל, שמתנועע בכבדות ויוצא לטייל בכיכר חמש פעמים ביום. בקצה המסלול שלו ניצבת קרוסלה מכנית, עוד מרכיב בסדרה הארוכה של מכונות מוזרות, ספק חיות ספק מפלצות עתידניות, שמאכלסות את האי.

איך מגיעים? איזיג'ט מציעה טיסות ישירות לנאנט. משך הטיסה 5 שעות. אפשר להגיע גם בטיסה לפריז ומשם ברכבת או בטיסת המשך.

דובאי צילום: Rastislav Sedlak SK / Shuttersto

13 | דובאי

באוקטובר 2020 תיפתח בדובאי שבאיחוד האמירויות תערוכת אקספו העולמית. התערוכה מתקיימת אחת לחמש שנים, בכל פעם בעיר אחרת, ונחשבת ל"משחקים האולימפיים של החדשנות העולמית". רוב מדינות העולם משתתפות בתערוכת אקספו ומציגות ביתנים גדולים, בהשקעה עצומה, שנועדו להציג בבואה של הישגי המדינה בחדשנות, יזמות וטכנולוגיה. בתערוכה בדובאי אמור לקום ביתן ישראלי ושלטונות הנסיכות כבר הבהירות שיתירו כניסת מבקרים בעלי דרכון ישראלי. התערוכה תוצג במשך חצי שנה ומצפים שתמשוך מיליוני מבקרים.

דובאי, בירתה של אמירות דובאי, אחת משבע האמירויות שמרכיבות את המדינה, נחשבת לאחת הערים העשירות בעולם. בין האתרים שהתפרסמו בשנים האחרונות בדובאי אפשר למנות את בורג' חליפא, המגדל הגבוה בעולם, שמתנשא לגובה 828 מטר, הדובאי-מול - קניון שכולל גם מתחם תת־ימי, המרינה, אתר סקי מלאכותי שפועל בקניון "האמירייטס" ובו שלג, רכבל ופינגווינים, הבורג' אל ערב – המלון הבולט בעיר, והג'ומרה – האי שמעוצב כעץ תמר במסגרת פרויקט ייבוש חופי ים והקמת איים מלאכותיים.

איך מגיעים? הטיסה הנוחה ביותר היא דרך איסטנבול או עמאן.

הפארק הלאומי דז'אנג-ג'יה-ג'יה, סין צילום: Joshua Davenport / Shutterstock

14 | הפארק הלאומי דז'אנג-ג'יה-ג'יה, סין

הצוקים המחודדים והפסגות של דז'אנג-ג'יה-ג'יה (Zhngjijiè) נחשבים בסין לנוף היפה ביותר בעולם. אזור זה בצפון מערב פרובינציית חונאן (Húnán) שבדרום סין אינו מופיע עדיין באותיות גדולות מדי על מפת הטיולים הקלאסיים של התיירים הזרים, אבל בקרב הסינים הוא זוכה למעמד גבוה וחשוב. אחת הסיבות לכך אינה טמונה בנוף אלא בעובדה שכאן (בעיירה שאושאן) נולד מאו דזה-דונג.

האטרקציה העיקרית באזור דז'אנג-ג'יה-ג'יה היא שמורת הטבע וולינגיואן (Wlíngyuán) ובה עמודי האבן המחודדים והמדהימים. לא רחוק משם נמתח "הגשר הראשון מתחת לשמיים" (Tinxià dìy qiáo) – גשר אבן טבעי בלב נוף יפה ודרמטי. זהו מוקד המשיכה המרכזי של הפארק כולו. רבים משלבים ביקור בשמורה עם ביקור בהר טיאן-מן.

איך מגיעים? טיסה לבייג'ינג, שנחאי או הונג קונג ומשם בטיסת המשך לשדה התעופה דז'אנג-ג'יה-ג'יה. אפשר להגיע גם ברכבת שנוסעת לדז'אנג-ג'יה-ג'יה מערים רבות בסין ביניהן בייג'ינג, קונמינג, שנדז'ן, שנגחאי.

בוכרה צילום: MehmetO / Shutterstock

15 | בוכרה, אוזבקיסטן

אי אפשר לנסוע למרבה הצער לאיראן ובוכרה באוזבקיסטן היא הדבר הקרוב ביותר לביקור בפרס. האתרים הארכאולוגיים והאדריכליים שלה הם מהחשובים ביותר להיכרות עם ההיסטוריה והאמנות הפרסית והם יפים להפליא.

בוכרה שימשה בעבר כתחנה חשובה על דרך המשי. מרקו פולו הזכיר אותה בשני מסעותיו. העבר היהודי של העיר חשוב ומפורסם ובכל זאת – המשמעות העיקרית של ביקור בבוכרה היא היכרות עם תקופת הזוהר של האסלאם. על שער המדרסה שהקים השליט אולוגבק במאה ה-15 נחקק המשפט: "חובתם של כל אישה וגבר מוסלמים לרכוש השכלה". חכמי האסלאם של בוכרה עודדו השכלה, מדעים ודיאלוג בין-דתי.

גם היום פזורים בעיר עשרות מסגדים ומדרסות. רבים מהם פשוט עוצרי נשימה. השוק העירוני הארוך מציע אריגי משי נפלאים, עבודות יד ושטיחים איכותיים. בין החנויות פועלים בתי תה ולצידם גנים יפים. האתרים החשובים ביותר הם המאוזוליאום העתיק והמשוחזר של איסמעיל סמאני מהמאה התשיעית, מבצר העיר שמשמש כמוזיאון ומינרט קאלאן המפורסם שנחשב פעם למבנה הגבוה בעולם.

איך מגיעים? טיסה ישירה לטשקנט (עם אוזבקיסטן אייר) או טיסה דרך איסטנבול. משך הטיסה חמש שעות.

הטרולי (trulli) – מבנים שהוקמו מאז המאה ה-15 צילום: Ihor Serdyukov / Shutterstock.co

16 | פוליה, איטליה

פוליה היא חבל ארץ גדול, באורך 400 קילומטרים, בצידו הדרום-מזרחי של המגף האיטלקי. בארי, במרכז החבל, היא העיר המרכזית ועמק איטריה (Itria) הסמוך לה מציע אינספור הנאות. היפות ביותר צצות באלברובלו (Alberobelo). מראה הגגות החרוטיים של עיירה זו מעורר השתאות ושמחה. יותר מאלף גגות מחודדים, צפופים יחדיו, מקורים לוחות צפחה אפורים-שחורים, ובעלי צורה שמזכירה פטמות עגולות ומזדקרות על פני שטח עצום. אלה הם הטרולי (trulli) – מבנים שהוקמו מאז המאה ה-15.

מקומות אחרים שכדאי לפקוד בפוליה הם העיירה פוליניאנו, בה כתב דומניקו מודונו את השיר האיטלקי הכי פופולרי בעולם, שכולם מכירים כ"וולארה", בעוד שמו האמיתי הוא "נל בלו דיפינטו די בלו" (בשמיים הצבועים בכחול). עוד יעד שכדאי להכיר הוא לוקורוטונדו (Locorotondo – מקום עגול), עיירה שכל בתיה מסוידים לבן שוכנת על גבעה גבוהה וכדאי לעלות אליה בעיקר כדי לצפות ממנה בנוף היפה של העמק.

איך מגיעים? טיסה לרומא או לנאפולי ומשם נסיעה לפוליה.

פז, מרוקו צילום: faber1893 / Shutterstock

17 | פז, מרוקו

פז (Fez) בצפון מרוקו היא אחת הערים שמציתות את הדמיון. למעשה היא איחוד של שלוש ערים מתקופות שונות - פז הישנה (Fez el-Bali), מהמאה השמינית היא המרתקת ביותר עבור מבקרים, פז החדשה מהמאה ה-14, ו"העיר החדשה" שבנו הצרפתים לפני מאה שנה. הקסבה בעיר הישנה, בה שוק התבלינים המפורסם, היא מוקד המשיכה העיקרי של העיר. יש בה אדריכלות מוסלמית מופלאה, בתי קפה, מסגדים ומדרסות. בעיר החדשה נמצא הרובע היהודי מוקף החומות. ביתו של הרמב"ם שוכן מעל קומת המסחר בדרך המובילה לשוק העורות. כדאי לעלות גם למבצר בורג' נורד ממנו יש תצפית טובה על העיר.

איך מגיעים? טיסה לפז דרך ניס בצרפת או ברצלונה בספרד.

חוף במאוריציוס צילום: ohrim / Shutterstock

18 | סיישל ומאוריציוס

חברת התעופה אייר סיישל מפעילה מסוף 2019 טיסה ישירה מישראל לארכיפלג האיים ולמאוריציוס. הטיסה לסיישל נמשכת כשש שעות. שני יעדים אלה נחשבים ליפים ביותר באוקיינוס ההודי ובין היעדים היפים בעולם, בייחוד לאלה שאוהבים חופי ים בגווני טורקיז ואתרי צלילה טובים. האי המרכזי בסיישל הוא מאהה, שבו נמצאים רוב המלונות ובו נוחתים. מלבדו פוקדים רוב המבקרים גם את האי פרסלין (Praslin) בו הוכרזה שמורת הטבע "עמק מאי" שמציגה את עצי הקוקוס היפים ביותר באיים ואת האי לה דיג (La Digue) בו נמצא חוף אנס סורס ד'ארז'אן (Anse Source D'argent) שזוכה לעתים קרובות לתואר המחייב "החוף היפה ביותר בעולם".

איך מגיעים? טיסה ישירה לסיישל של אייר סיישל.

בורסה, טורקיה צילום: Nejdet Duzen / Shutterstock.com

19 | בורסה, טורקיה

יש מקומות שבהם קל לשכוח, או להדחיק, או להתכחש לבעיות שבינינו לבין הטורקים. בורסה היא אחד הבולטים בהם. העיר בורסה (Bursa) בצפון מערב טורקיה, כמאה קילומטר מדרום לאיסטנבול, היא עיר גדולה עם יותר ממיליון וחצי תושבים ובעבר שימשה תחנה חשובה על דרך המשי. היא זוכה לכינוי "הירוקה" בזכות הגנים הרבים שלה. ברובע העתיק בולטים במיוחד המסגד המרכזי המרשים, בעל עשרים הכיפות, ולא רחוק ממנו, בלב גן יפה, המסגד הירוק והקבר הירוק, בו טמון השולטן מחמט הראשון. שני האתרים נחשבים לסמל של העיר, בעיקר בזכות האריחים הירוקים והטורקיזיים המפורסמים שלהם. עוד במרכז העיר כדאי לפקוד את בתי הכנסת של בורסה. הנודע שבהם נקרא "בית הכנסת של הגירוש" שיהודי העיר הקימו לאחר שהגיעו לכאן בסוף המאה ה-15, עם גירושם מספרד.

העיר נודעת בעיקר בזכות שני פינוקים – כאן נולד ה"איסקנדר קבאב", מעדן בשרי שממיס את הלב, וכאן פועלים כמה מבתי החמאם המענגים ביותר. אפשר לנסות את המרחצאות הציבוריים (למשל חמאם ילידרים), או את אלה בבתי המלון (למשל בצ'ליק פאלאס).

איך מגיעים? טיסה לאיסטנבול נמשכת כשעה וחצי ומשם נסיעה קצרה.

זאת לא לאס וגאס, זו אילת צילום: עדי דאוד

20 | אילת, ישראל

זה הזמן למחוק את הזיכרון ולהתחיל מחדש. זה הזמן להחליף את תמונת הפרופיל של אילת. המוניטין הבעייתי שיצא לעיר חייב להתחלף. הפוטנציאל של אילת כה גדול, הנוף סביבה כה יפה וההשקעות בה רבות כל כך – שבסופו של דבר זה יקרה ושנת 2020 מסתמנת כזמן הנכון להתחלה חדשה. עם שדה תעופה בינלאומי חדש ומצוין, עם שונית אלמוגים נהדרת, שמורת צפרות מרתקת, מסלולי טיול בדרום הנגב שזוכים עכשיו לחידוש וריענון, שבילי רכיבה על אופניים וגם כמה מלונות לא רעים, טיילת יפה ופתיחה מתוכננת של אכסנייה גדולה וחדשה (אברהם) שתחל לפעול בעיר באפריל ושל מלון פאר בשחרות הסמוכה – הסיכוי של אילת להחליף את תמונת הפרופיל שלה גדול מתמיד. כמו במקומות אחרים - לא צריך הרבה כדי שזה יקרה – תחליפים הולמים למרכזי הקניות ותכנון נבון של החוף הדרומי יספיקו.

איך מגיעים? בטיסה מנתב"ג לשדה רמון או בנסיעה לאורך כביש 90. רכבת אין עדיין.