מה נשאר מ"עיר היהודים"? ביקור בקוצ'ין שבדרום הודו

עתיקות מפרס, צעיפי פשמינה, אביזרים וכלים שיוצרו בעבודת יד בשיטות איסלאמיות מסורתיות נמכרים בחנויות הקשמיריות שגודשות את "רחוב היהודים" בעיר החוף ההודית קוצ'י שנקראה בעברה קוצ'ין. המראה והאווירה בשכונה שונים מאוד מאלה שאיפיינו אותה בתור הזהב שלה, אז התגוררו בה יהודים בלבד.

"היום נשארו רק שני אנשים ב'רחוב היהודים'. אחת מהם זקנה מאוד, והיא מתגוררת רוב השנה בלוס אנג'לס", אומרת שלוה וייל, חוקרת בכירה בבית הספר לחינוך על שם שלמה פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים ודמות מוכרת בקהילות היהודיות של הודו.

עברו לתצוגת גלריה השלטים המובילים אל "עיר היהודים" נותרו כשהיו כשבעיר עוד התגוררה קהילה יהודית גדולה צילום: קריסטבל לובו

בשיאה, בשנות החמישים, מנתה הקהילה היהודית המקומית כמעט 3,000 נפש. כיום נותרו רק קומץ יהודים קשישים בעיר המונה כ-677 אלף תושבים. למעשה, אומרת וייל, כבר אין קהילה יהודית בקוצ'י. "לא תמצא שם יותר מחמישה או עשרה יהודים", היא מבהירה.

בניגוד לקהילות אחרות שהולכות ומתמעטות ברחבי העולם, יהודי קוצ'י לא ברחו מהודו בשל רדיפות או קשיים אחרים. הקמתה של מדינת ישראל ב-1948 היא שדירבנה רבים מבני הקהילה, שרובם אורתודוקסים, לעשות עלייה.

עברו לתצוגת גלריה "רחוב היהודים" בקוצ'י, שהיה בעבר לב הקהילה היהודית בעיר צילום: קריסטבל לובו

ד"ר אסי ששון, מיילדת וגינקולוגית בגמלאות שהגיעה לישראל כרופאה מתנדבת במלחמת יום הכיפורים ב-1973, מספרת שאחת הסיבות העיקריות שעודדו אותה להישאר בארץ היתה הנוכחות של משפחתה. "כשאחותי ובני משפחתה עלו לישראל, הרגשתי שלא נותרו לי קשרים משפחתיים הדוקים בהודו. הייתי קשורה מאוד לאחותי", אמרה ששון. "מבחינתי זאת היתה החלטה קשה מאוד, כי אני אוהבת את הודו והיתה לי שם משרה טובה. הרגשתי שאני מתקדמת מבחינה מקצועית, אבל זה פשוט קרה".

ששון זוכרת בגעגועים את המסורות והמנהגים של משפחתה היהודית בקוצ'י. את מועדי ישראל חגגו בקוצ'י באותה התלהבות גם היהודים וגם שכניהם הלא-יהודים — החל בתקיעת השופר בראש השנה בבית הכנסת פארדסי, שנוסד לפני 452 שנה, ועד לחגיגות שמחת תורה, שנמשכו שלושה ימים והתקיימו בסמטאות הצרות, בבתים ובבתי הכנסת של "עיר היהודים".

קוצ'י — או קוצ'ין, כפי שנקראה עד 1996 — שוכנת בין הנופים המרהיבים של מדינת קראלה לחופים המוריקים של חבל מלבאר. מאז ומתמיד היתה העיר צומת תרבותי, אתני ומסחרי. היא עמדה בלבו של סחר התבלינים המפורסם של תת היבשת ההודית ומטבע הדברים משכה אליה סוחרים מקרוב ומרחוק, ובהם גם בני הקהילות היהודיות העתיקות ביותר בהודו.

יש הטוענים שהיהודים הראשונים הגיעו לאזור באלף הראשון לפנה"ס, כמלחים בספינותיו של המלך שלמה. הם התיישבו בעיר הנמל העתיקה מוזיריס, קודונגלור של ימינו, כארבעים קילומטרים מצפון לקוצ'י. ההיסטוריון ק"ס מתיו כותב בספרו One Heart. Two Worlds. The Story of the Jews of Kochi, שיצא לאור ב-2019, מתאר קהילה משגשגת שהתקבלה במאור פנים על ידי השליט ההינדי באותם ימים, המלך סרי פרקאראן איראווי.

עברו לתצוגת גלריה קוצ'י יושבת לשפת הים הערבי צילום: קריסטבל לובו

שלושה לוחות נחושת, שתוארכו לשנת אלף לספירה, מנו את 72 הזכויות שהוענקו לשבט שזכה לימים לכינוי יהודי מלבאר. בין השאר הם קיבלו זכות לבעלות על קרקעות ופטור ממסים, לצד חופש פולחן ופריבילגיות טקסיות מיוחדות, מהסוג שהיה שמור בדרך כלל לשליטים בלבד.

יהודי מלבאר נאלצו להימלט דרומה ב-1341, לאחר שנהר פריאר עלה על גדותיו, והגיעו לקוצ'י של ימינו. הם בנו בעיר את בית הכנסת קוצ'נגאדי, בית התפילה היהודי הראשון באזור. במאה השש-עשרה הגיע גל שני של מהגרים יהודים, שמצאו מקלט בקראלה שנודעה בגישה הפתוחה שלה למהגרים. יהודים ספרדים שנמלטו מאימת האינקוויזיציה הספרדית והפורטוגלית, כמו גם יהודים מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה, יצרו בעיר קהילה שנייה — יהודי פארדסי (מילה שפירושה "זר" בהינדי ובמלאיאלאם).

עברו לתצוגת גלריה בית הכנסת פראדסי שבקוצ'י, בית תפילה בן 452 שנה צילום: קריסטבל לובו

הקהילה היהודית התגבשה לא רק הודות למנהגים ולטקסים הדתיים, אלא גם בזכות המסורות הקולינריות המשותפות שפיתחו חבריה. לדברי ששון, "אמנם נותרו בקוצ'י רק קומץ יהודים, אך עד היום הם שומרים באדיקות על חוקי הכשרות".

ספר הבישול Spice and Kosher: Exotic Cuisine of the Cochin Jews, שחיברו יחדיו אסי ששון, קני סאלם ובאלה מנון, מקבץ מתכונים עתיקי יומין — מפסטיות מקומיות (כיסנים פריכים, מתוקים או מלוחים) ועד לעוגת התבלינים הקוצ'ינית, שלדעת רבים היא מתכון הדגל של המטבח היהודי המקומי. עם השנים עברו המתכונים שינויים בהתאם לזמינות המצרכים. שפע של תבלינים טריים, חלב קוקוס ועמילן טפיוקה (במקום ג'לטין) הקל על משקי הבית היהודיים בהודו להתאים את המטבח המקומי לחוקי הכשרות, וכך נוצר מטבח ייחודי, יהודי והודי באותה מידה.

בדצמבר 2018 חגגה הקהילה 450 שנה להקמת בית הכנסת פארדסי. "כמעט כל חברי הקהילה שיצאו במקור מקוצ'ין הגיעו לחגוג מכל רחבי העולם. לכבוד היה לי להיות המוזמנת היחידה שאיננה קוצ'ינית", סיפרה וייל. "החגיגות היו פשוט נפלאות, אבל זאת היתה גם שירת הברבור של הקהילה. נראה שכולם הבינו את זה".

כאומה דמוקרטית ופלורליסטית, הודו העניקה עם השנים מפלט לקהילות רבות שדוכאו במקומות אחרים. יהודי פארדסי ומלבאר חיו תמיד בשלום עם התושבים ההודים בני שאר הדתות, ולא סבלו משמץ של אנטישמיות.

עברו לתצוגת גלריה מבט אל רחוב עשיר בחנויות ובשווקים תוססים, בקוצ'י שבהודו צילום: קריסטבל לובו

"מעולם לא הרגשתי שמפלים אותי לרעה כיהודייה שחיה בהודו. כשלמדתי באוניברסיטה שאלו אותי תמיד מתי חל ראש השנה ומתי יהיה יום כיפור, כדי לקבוע את מועדי הבחינות בהתאם", נזכרת ששון בחיבה. "הם דאגו שלא לקבוע מבחנים בתאריכים הללו, כדי לבוא לקראת סטודנטים יהודים כמוני".

קראלה, יותר מכל מדינה אחרת בהודו, מתהדרת ברב-תרבותיות שלה, שכן כבר בעת העתיקה דאגו סוחרים ממערב אסיה ומהודו לשמר ולטפח את זהותן של הקהילות שעמן סחרו.

הסדק האמיתי הראשון בסובלנות כלפי קהילות נרדפות נוצר רק לפני שנה, עם החלתו של תיקון לחוק האזרחות, אשר מאפשר מסלול מהיר לקבלת אזרחות לפליטים סיקים, הינדים, בודהיסטים או ג'יינים ממדינות שכנות, אך לא למוסלמים, ליהודים או לאתיאיסטים. עם זאת, לא צפוי שלחוק תהיה השפעה על היהודים הבודדים שבחרו להישאר בהודו.

אלו שעלו לישראל זכאים לתעודת אזרח שמעבר לים (OCI). מאז 2017 קל מאוד להנפיק תעודת אזרחות כזאת, גם בזכות הקשרים החמים בין ישראל לראש ממשלת הודו הנוכחי נרנדרה מודי.

עברו לתצוגת גלריה קוצ'י, הודו צילום: Iulian Ursachi / Shutterstock.CO

"למען האמת, זאת הפעם הראשונה שאני שומעת על כך", אמרה ששון כשהתבקשה להתייחס לתיקון בחוק האזרחות. "לי אישית יש תעודת OCI, ואין לה תאריך תפוגה. אני לא זקוקה לאשרה כדי לנסוע להודו".