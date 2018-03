תנסו את זה בבית: ששה חומרים חוקיים ופחות חוקיים שישפרו לכם את הזוגיות

האם אתם מתנגדים לתרופות? לא לוקחים אפילו אדוויל כשכואב לכם הראש? האם אתם מעקמים את האף כשאתם שומעים על נוגדי דכאון, ולדעתכם הם ממכרים? אם כן, אתם חיים בסרט, והגיע הזמן להתעורר. סמים חוקיים (המוכרים בתור "תרופות"), וסמים לא חוקיים, יכולים לשפר את הזוגיות שלכם בצורה משמעותית, אם רק תשתמשו בהם באופן מושכל. הרשימה הבאה לא ממצה, והיא לא בגדר המלצה רפואית. היא משקפת שילוב של ניסיון החיים שלי עם ניסיון החיים של חלק מהמטופלים שלי שהסכימו לשתף אותי ואתכם, ואני מבקשת שלא תנסו את זה בבית לפני שאתם מתייעצים עם הגורמים הרפואיים הרלבנטיים:

MDMA/אקסטזי

המלכה האם של החומרים הכימיים שיכולים לתמוך בזוגיות שלכם. כתבתי על החומר הגאוני הזה, המוכר בשם הרחוב שלו "אקסטזי", גם כאן בבלוג לפני שנה, וערכתי גם ראיון גדול עם 12 גברים ונשים שחלקו אתי את האופנים המשמעותיים שבהם MDMA שיפר והעמיק את הזוגיות שלהם. ההתרשמות שלי, כמטפלת זוגית ממוקדת רגש, היא שהתגוננות מפני פגיעות יוצרת מרחק. רוב הזוגות שמגיעים לטיפול חושבים שאחד מהם הוא האשם בבעיות ביניהם, בעוד שהבעיה האמיתית היא שהם לכודים ב"לופ" אינסופי של מגננות. בטיפול אפשר להסיר את המגננות האלה בערך ב–20 מפגשים, שהם בערך ארבעה וחצי חודשים, דהיינו השקעה לא קטנה של זמן וכסף. אבל MDMA יכול לעזור לבני זוג להמיס את המגננות שלהם. החומר לא יגרום לכם להרגיש אהבה, אם היא לא קיימת, אבל הוא עשוי לאפשר לכם לסלק את החומות שהקמתם סביב האהבה שלכם. אז אם אתם נשואים כבר עשר שנים, ועדיין לא קיימתם את שלוש השיחות שצריך לקיים לפני החתונה, ייתכן שרבע כדור אתכם במצב המנטלי הנכון לשם כך (אל תשכחו שהשימוש כרגע לא חוקי, שאתם צריכים לוודא שמה שהגיע אליכם זה אכן החומר הנכון וכו' וכו').

סיאליס/ויאגרה

אם אתם עדיין מתביישים לדבר על סיאליס, ויאגרה ומשפחת הכדורים מחזקי הזקפה, אז ממש עצוב לי עליכם. ולא משנה בני כמה אתם. ואם אתן נשים שמחזיקות בדיעה קדומה על הכדורים האלה, אתן לא יודעות מה אתן מפסידות. הנקודה שלי היא: שווה לכם לנסות את זה גם אין שום בעיה רפואית. הרבה פעמים אנשים מגלים שהם לא צריכים כדור שלם, ויכולים להסתפק אפילו בביס קטן מהכדור במינון הנמוך ביותר. בין השנים 1998-2002, כמות הגברים מתחת לגיל 45 שהתחילה להשתמש בכדורים האלה קפצה ביותר מ 300 אחוז. רובם של הגברים הצעירים הללו לא סבלו משום בעיה רפואית. תחשבו על זה כמו להוסיף קצת מלח לאוכל. מכירות של ויאגרה הגיעו לביליון וחצי דולר ב 2016, אתם עדיין מרגישים לבד?! כמובן שאתם צריכים להתייעץ עם רופא ולוודא שמותר לכם לנטול את התרופה הנהדרת הזו.

ריטלין/קונצרטה/ויואנס וכו'

יש שתי דרכים להשתמש בריטלין: חוקית ולא חוקית, ולכל אחת מהן הקסם שלה. רבים מקוראי המדור הזה גדלו בדור שבו לא הרבו לאבחן הפרעות קשב. חלק הפכו למבוגרים עם הפרעות קשב, שלא יודעים שהם כאלה. הם חושבים שיש להם אישיות חלשה, שהם עצלנים או חסרי סקרנות. הם רואים את בני דורם ממשיכים קדימה במרץ, ומרגישים תקועים. לפעמים הם תופסים את עצמם כשטחיים באופן מהותי, ומבקרים את עצמם קשות על כך. אם אתם מזהים את עצמכם עם הקבוצה הזו, אני ממליצה לכם להשקיע כמה ג'ובות, וללכת לאבחון באחד המכונים הרציניים. אם תגלו שיש לכם הפרעת קשב וריכוז, ההכרה הזו יכולה לשנות באופן מהותי את האופן שבו אתם מתייחסים לעצמכם. בנוסף, התייעצו עם רופא מתאים לגבי ריטלין ובני דודיו. אתם לא ילדים בכיתה ג'. זה לא יהפוך אתכם לרובוטים. לא תפסיקו לגבוה. לכל היותר זה יוריד לכם את התיאבון, ובינינו, זאת תופעת הלוואי הנחשקת ביותר שיכולה להיות לתרופה.

ועכשיו לחלק המעניין באמת: אם אין לכם בעיית קשב וריכוז, יש מצב (על פי השמועות) שריטלין זו בדיוק התרופה בשבילכם. ריטלין הוא חומר פסיכואקטיבי ממריץ, ואם תקחו אותו באופן שאף רופא לא יאשר לכם, הוא יכול לעזור לכם לבלות, להתרכז, לבלוע את החיים, לעבוד ואחר כך גם לא להתמוטט בלילה מעייפות, ולהרגיש שכן, YOU CAN HAVE IT ALL. ברווווור שמדובר בחומר חזק ולא תמים, שאתם עלולים להתמכר אליו, להגיב אליו לא טוב (התקפי חרדה הם לא דבר נדיר), ובסופו של דבר להפוך להומלסים. לכן אם אתם ממילא HIGH ON LIFE, אז תמזגו לכם עוד קצת תה קמומיל, אני לא ממליצה לכם להתחיל להתדרדר עכשיו. אבל אם אתם כמוני, שחושבים שעם כל הכבוד, החיים יותר וורודים כשמסתכלים עליהם דרך כוס רוזה, אולי שווה לכם לשקול את היתרונות של ריטלין וחבריו על פני צריכת אלכוהול חריף.

נוגדי דכאון וחרדה

באמת??? אתם מתבאסים על הבן זוג שלכם שהוא לוקח ציפרלקס/ סרוקסאט/ לוסטראל? כי מה, אתם חושבים שהוא בסך הכל צריך לעשות יותר ספורט? ההצעה שלי לכם היא שכל פעם שאתם מתבאסים עליו, צאו אתם לעשות יותר ספורט, ותניחו לו לנפשו. אם הוא נמצא במעקב אצל פסיכיאטר, אז תרגיעו. אתם זה לא הוא/היא. אתם לא קמים בבוקר לאותו מאזן הורמונלי, וגם אם לכם קל לקפוץ מהמיטה ולהסתער על היום, זה לא אומר שהכל בראש. כלומר, כן, הכל בראש, אבל לא במובן של כוח רצון, אלא במובן של איזון בין מוליכים עצביים כאלה ואחרים, ואיזה מזל שפיתחו תרופות שיכולות לעזור בזה.

אנטי-היסטמין

כשאני לא יכולה להירדם, אני לוקחת אנטי היסטמין וכוס יין. רציתי לכתוב אנטי היסטמין וחצי כוס יין, אבל מעולם לא הסתפקתי בחצי כוס יין. למען האמת אני גם לא זוכרת מתי הסתפקתי בכוס יין אחת. אני לא רופאה, אבל אני יודעת שהמערכת ההיסטמינית אחראית על עוררות, ועשיתי 1 ועוד 1. בכלל, אם כתוב על תרופה שאסור להפעיל איתה HEAVY MACHINARY, אני כבר בעניין. אז אם אתם כמוני, גם אלרגיים וגם בעלי נטייה חרדתית, אז במקום להטריף את בן הזוג שלכם בלילה במיטה בהתהפכויות ממחשבות על כלללללללללל מה שיש לכם לעשות ובקינוחי אף מחרפנים, אולי פשוט תקחו אנטי-היסטמין. זה הרבה יותר מתון מקלונקס, לא דורש מרשם, (אלא אם כן המצב ישתנה כדי להחזיר למוטב עבריינים כמוני), ובנוסף, מקטין את הסיכון שתתעוררו באמצע הלילה עם אף סתום. כמו שאומרים האמריקאים, WHATS NOT TO LIKE?

מריחואנה (קנאביס)

באופן אישי, זה לא הקטע שלי, אבל אני מרגישה חובה להבהיר, שככל שאני למדתי על הנושא, (ואני לא רופאה ולא פסיכיאטרית, סתם חננה, שהשתדלה לקרוא את המחקרים הרלבנטיים) הדבר העיקרי שמסוכן במריחואנה זה הטבק, כלומר הצריכה של הסם על ידי עישון. על הסיכונים שנשקפים מעבר לזה, אפשר להתווכח.אני בהחלט רואה בקליניקה גם אנשים שהתמכרו לקנאביס וסובלים מההתמכרות הזו יותר מהמשוער. יחד עם זאת, ככל שהמוסרניות מתפיידת, כך מתגלות יותר ויותר תכונות מועילות של הצמח הזה. ברור שיש בעיה קשה של אחידות. על פי רוב אתם לא יודעים איזה זן הגיע אליכם, או איך מגדירים ג'וינט. אבל אני חושבת שמערכות יחסים רבות משגשגות בזכות העובדה שאחד הצדדים מעולם לא באמת ראה איך השני מתנהג בתקופות שהוא לא מעשן.