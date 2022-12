בלימודים, זוגיות או משחק פוקר - לפעמים החוכמה היא לדעת מתי לפרוש

לפעמים צריך לדעת מתי לפרוש. אנחנו חיים בחברה שמאוד מתפעלת מהתמדה. יעידו על כך השבחים הנפוצים "כל הכבוד על ההתמדה, ההשקעה, הנחישות, בלי הנחות ובלי תירוצים" (דוגמה אקראית שמצאתי ברשת). אלה מילים שבמקור היתה להן משמעות נייטרלית מבחינה ערכית, אך עם הזמן קיבלו ערך חיובי.

לפני שנים, חברי היקר ד"ר צביקה טריגר ואני תהינו על כך בספרנו, "ללא מלים: התרבות הישראלית בראי השפה". הנה מה שכתבנו על הערך "עשייה":

"משמעותה החדשה של 'עשייה' היא חיובית. אנחנו מדברים על עשייה אמנותית מרתקת ועל עשייה ממלכתית, אבל לא נתאר את פועלו של מנהיג החיזבאללה במילים 'העשייה של נסראללה', לא משנה כמה שנות עשייה יש מאחוריו".

עשייה והתמדה אינן תמיד חיוביות, ומשמעות הדבר היא שלפעמים החוכמה היא לדעת מתי להפסיק לעשות - ולפרוש. הפעם הראשונה שבה החלטתי לא להתמיד עד הסוף בתוכנית לימודים היתה כשהייתי בת יותר מ-40, וכבר היה לי דוקטורט. למדתי אז בתוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה, ועל אף שהרגשתי שלא קיבלתי ממנה מספיק, בתור "חננה" נצחית היה לי קשה לפרוש.

הפעם הראשונה שבה העזתי לעזוב מסלול לימודים היתה אחרי גיל 40

מ', חברה טובה ומתמידנית בפני עצמה (כפי שיעידו שני הדוקטורטים שלה, אחד במשפטים מאוניברסיטת ייל ועוד אחד בכלכלה, שעשתה כדי להישאר מעודכנת), הורידה אותי מהצלב כשאמרה: "בשלב מסוים בחיים, להמשיך במשהו רק בגלל שהתחלת בו זו פעולה לא-בוגרת".

אז למה אנחנו כל כך מתקשים לפרוש? אחת התופעות הפסיכולוגיות המוכרות מתארת את הנטייה האנושית לדבוק במהלך מסוים גם אחרי שהעלות שלו כבר גבוהה מהתועלת, רק משום שכבר השקענו בו זמן, כסף או מאמץ.

הנה דוגמה: תארי לעצמך שקנית שני כרטיסים לסטנד אפ של תום יער, 250 שקלים יחד, ותיכננת ללכת עם חברה טובה. הגיע יום המופע, אבל את לא מרגישה מי יודע מה ולמחרת יש לך יום חשוב וארוך בעבודה. יש לך עדיין אפשרות ללכת לסטנד אפ. יהיה מצחיק מאוד - אבל את תשברי את הברכיים שלך על הכסאות בצוותא, תלכי לישון מאוחר, תשני מעט, את והחברה גם בטח תעשו איזה דרינק, תחזיקי מעמד עם משכך כאבים אבל בגדול תתישי את עצמך ויש סיכוי שבגלל זה תגררי את ההצטננות הזו עכשיו זמן ארוך יותר.

החלופה היא האפשרות להתכרבל על הספה עם בעלך, לראות כמה חתיכים רודפים אחרי כדור, ולקבל מסאז' בכפות רגליים. את תלכי לישון מוקדם ותוכלי לישון 10 שעות שלמות מה שיגדיל את הסיכויים שלך להתעורר מחר כשאת מרגישה טוב יותר. באיזו אופציה תבחרי? לפי ההטיה הקוגניטיבית המדוברת, אם אין לך דרך למכור את הכרטיסים או להזדכות עליהם, רוב הסיכויים שתחליטי ללכת לסטנד אפ, למרות שכל המידע שבידך מעיד על כך שזו אינה ההחלטה הנכונה בשלב הזה.

ההטיה הזו נקראת sunk cost fallacy. "ההשקעה ששקעה" מתייחסת לאותם 250 שקל שכבר הוצאת על הכרטיסים. מאחר שהסכום הזה כבר עזב את כיסך, מבחינה רציונלית הוא לא אמור יותר להוות שיקול בקבלת ההחלטות שלך. הרי אין אופציה שתחזיר לך את הכסף. הטיית המחשבה הזו היא חלק ממה שמקשה עלינו לפרוש בזמן (או בכלל) ממערכות יחסים, מבתים, ממשרות, מתוכניות לימוד, וככל שיש יותר עדים למחויבות שלקחנו על עצמנו, כך יותר קשה לנו לפרוש ממנה.

עובדה זו משרתת אותנו כשיש לנו קושי להתחייב – למשל, לשינוי הרגלי הבריאות שלנו לטובה - אבל היא מקשה עלינו לחשב מסלול מחדש כשהמסלול מתגלה כלא מספיק מתגמל. כלומר, לפעמים הקושי לסגת ממחויבויות שלקחנו על עצמנו נובע בעיקר מכך שנדמה לנו שהפעולות שלנו בעתיד חייבות לעלות בקנה אחד עם דברים שהצהרנו עליהם בעבר. אבל בפעמים האלה מחויבות היתר הזו ממש פוגעת באיכות ההחלטות שאנחנו מקבלים. מה גם שלפעמים, כאמור, הערכים שלנו ממש משתנים בדרך.

ייתכן שבעבר הייתי שאפתנית מבחינה מקצועית והתחייבתי לפרויקט שריגש אותי, אך עם הזמן גיליתי שהמשפחה שלי זקוקה לי, ועכשיו הערכים שלי מורים לי להוריד את הרגל מהגז בכל הנוגע לקריירה ולהתמקד במשפחה. במקרה כזה, ההחלטה שלא לפרוש מהפרויקט השאפתני עלולה ממש לחבל בהתפתחות האישית שלי ובאיכות חיי. בגרסתה הקיצונית, התמדה בכל מחיר עלולה להעיד על חוסר בתובנה, ויכולת מצומצמת להכיר בשגיאות העבר.

משחק פוקר בסדרה "הסופרנוס". פחד מופרז מפני מה שנתפש כהפסד

הקושי לפרוש בזמן קשור לתופעה נוספת שמכונה loss aversion, שאף היא נחקרה רבות. הנטייה שלנו לחוות הפסד בעוצמה רבה יותר מאשר אנחנו חווים רווח. באופן סטטיסטי, אנחנו משקיעים פחות אנרגיה בלהשיג לעצמנו רווחים לעומת המשאבים שאנחנו משקיעים בהימנעות ממצבים שיגרמו לנו לחוות הפסדים.

כשאני מכריחה את עצמי לצאת עם צינון לסטנד אפ, למרות שזו לא ההחלטה הטובה עבורי, אני בעצם מעריכה שאם אני לא אלך, רכישת הכרטיסים תהפוך לחוויה שמתויגת אצלי כ"הפסד", וככזו היא תהיה לא נעימה. בניסיון שלי להימנע מהכאב המסוים הזה, אני לא מצליחה לשחרר את התוכנית הפחות נבונה (תום יער היא בחורה מוכשרת ואנרגטית בשיא כוחה, יהיו עוד הזדמנויות לראות את ההופעה המצוינת שלה).

אלופי פוקר בוודאי יודעים את זה. כפי שמראה הספר Quit: The Power of Knowing When to Walk Away שחיברה אנני דיוק (Duke) – שחקנית פוקר מקצועית וחוקרת של קבלת החלטות. הספר נוסף לרשימת הקריאה שלי אחרי שקראתי ראיון עם דיוק לכבוד הספר ב"ניו יורק טיימס", שבו אמרה כך:

"בכל פעם שאת מתחילה משהו, את בעצם מקבלת החלטה בתנאים של חוסר-ודאות. כשאת מתחילה עבודה חדשה, כמה באמת את יודעת עליה? האם תאהבי את התרבות הארגונית? אין לך מושג. משמעות הדבר היא שרק אחרי שאת פוצחת בפעילות חדשה, את מתחילה לחשוף הרבה מידע חדש. המידע הזה יכול לעסוק בשאלה האם את שבעת רצון. אבל המידע הזה יכול להיות לעסוק גם בשינוי שמתחולל בערכים שלך: 'חשבתי שאני רוצה את זה, אבל כעת אני מגלה שאני רוצה משהו אחר'.

"והאפשרות לפרוש היא מה שנותן לך רשות לפעול בנושא. בנוסף, פרישה, כשהיא מתבצעת כהלכה, מאפשרת לך להשיג את מטרותיך במהירות גדולה יותר. זאת בניגוד לאינטואיציה שלנו, לפיה פרישה בולמת את ההתקדמות שלנו. אם הדבר שהתחלנו מתגלה כלא משתלם – זה לא נכון. אם את פורשת, את יכולה להשתמש בכל המשאבים שלך לטובת משהו שבאמת יקדם אותך. המקרה היחיד שבו פרישה עוצרת את ההתקדמות שלך הוא כשאת פורשת ממסלול שמאוד טוב לך".

סרט דוקומנטרי: שבע השנים של אבשלום

סרטם של דוד אופק ועמית עזז, שזכה השנה בפרס חבר השופטים של פסטיבל דוקאביב, הוא אחד הסרטים הדוקומנטריים הכי רגישים ועמוקים שראיתי. הסרט מביא את סיפורו של מאיר אשל, בחור אשדודי רגיל לכאורה, שבגיל 22 עוצר בפריז בדרכו לטיול הגדול בעולם, ושבע שנים אחר כך, כשהוא כבר אמן בעל שם עולמי, מת שם באופן טראגי. ניתן לראות את הסרט ביס דוקו.

שבע השנים של אבשלום, טריילר

ילדים: תנו להם לבשל דברים מסובכים יותר

הורים רבים נותנים לילדים שלהם להכין מתכונים פשוטים, ואחרים נוטים לסלק אותם מהמטבח כשהבישול האמיתי מתחיל - כדי שלא יסתובבו בין הרגליים, בגלל שהם לא באמת מנקים אחריהם, או בגלל שהפעולות של בישול אמיתי נראות לנו מסובכות מדי עבורם. אבל תחשבו על זה: בכל רגע נתון, בסין, ילדים צעירים בהרבה מרכיבים את הסמארטפון הבא שלכם, אז הילד שלכם באמת לא יכול לקצוץ שום ולימון ולדחוף אותם לבטן של דג?

להוציא, לתרום, למסור או לזרוק פריט אחד ביום

מיינדפולנס: להוציא מהבית לצמיתות פריט אחד ביום

למה אני שומרת את הצנצנות של המלפפונים החמוצים ולמה אני לא זורקת את מסיכת הפנים הזו שגרמה לי להיראות כמו לובסטר? יש רגעים שאני מרגישה כמו הומלסית עם עגלת סופרמרקט בלתי-נראית. אני כבר לא זוכרת ממי קיבלתי את הרעיון, אבל מבחינתי בכל פעם שאני זורקת/תורמת/מעבירה הלאה חפץ שאני לא צריכה, זה גורם לי הנאה והקלה ומזכיר לי כמה תנאים לשמחה מתקיימים בחיי ברגע הזה.