כמה פעמים ביום אתם מחייכים, וכמה שרירים אתם מפעילים לשם כך?

השיר "חיוכים" של חווה אלברשטיין הוא אסופה של אופטימיות ואושר: "כדאי ללמוד מהפרחים", שרה אלברשטיין, "לא לקמץ בחיוכים. והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב". מתחשק להגיד לאלברשטיין, וללאה נאור שכתבה את המילים היפות, "כן, אבל…". האם העולם באמת ייעשה טוב יותר אם רק נחייך? האם הבעיות שאנחנו מוטרדים מהן אכן ייעלמו אם על שפתינו יימתח חיוך רחב? אין כל ערובה לכך שחיוכים יצליחו לפתור את כל צרותיכם כבמטה קסם, אך הם עשויים להפוך את חייכם לטובים יותר במגוון דרכים מפתיעות.

1. איך חיוך נולד? כמו תינוק: הנטייה שלנו למתוח את שרירי הלסת, לכווץ את העיניים ולחשוף שיניים מתחילה הרבה לפני ששיני החלב הראשונות צומחות. אנחנו מתחילים לחייך כבר כשאנחנו ברחם. בעזרת אולטרסאונד ניתן היום לראות עוברים מחייכים כבר לאחר שבוע 26 להיריון. כשתינוקות נולדים הם ממשיכים לחייך, בתחילה בעיקר בשנתם, ומגיבים בחיוך כבר בגיל חודש לערך לצלילי קולות אנושיים. מעניין לציין שגם תינוקות עיוורים, שמעולם לא ראו את חיוכה של אמם, מגיבים לקולה בחיוך רחב.

2. לספור חיוכים: כמה אתם מחייכים? העולם מתחלק למחייכים כבדים וקמצני חיוכים. המחייכים הכבדים, שליש מאיתנו במספרים, מחייכים למעלה מ-20 פעמים ביום. הקבוצה שמחייכת הכי פחות, ומונה 14% מהאוכלוסייה, מחייכת פחות מחמש פעמים ביום. שיאני החיוכים, תוכלו בוודאי לנחש, הם ילדים שמחייכים עד 400 חיוכים במשך 24 שעות.

כדי להפעיל חיוך יש צורך ב- 26 שרירים, וישנם 19 סוגי חיוכים שונים שנהוג לחלק לחיוכים חברתיים וחיוכים של שמחה אמיתית; חיוך מנומס, חיוך ממבוכה, חיוך מאושר ועוד. בני אדם מסוגלים לזהות חיוך ממרחק של 90 מטרים!

3. חיוך של מצליחנים: אם חשבתם שחיוכים הם רק דרך טובה להוציא תמונת פרופיל נהדרת, אתם טועים. החיוכים שלנו יכולים ללמד על מידת ההצלחה העתידית והאושר שלנו. מחקר אורך מרשים שנמשך 30 שנים (!) באוניברסיטת ברקלי בחן את הקשר בין תצלומים של סטודנטים בספרי מחזור להצלחה ותחושת הרווחה שלהם בחייהם. החוקרים ליקטו תמונות מעשורים שונים, הוציאו סרגלים ומדדו חיוכים. על ידי מדידת החיוכים הם הצליחו לנבא למי תהיה מערכת נישואים מוצלחת וממושכת, מי יחווה תחושות רווחה וכמה מעוררי השראה יהיו אנשים אלו עבור אחרים. [האזינו לפודקאסט עם פרופ' יורם יובל על דברים מפתיעים שמשפיעים על האושר שלכם]

4. המחייכים חיים יותר: כאילו לא מספיק שהמחייכים נהנים מחיים מוצלחים ומשמעותיים יותר, הם גם בעלי סיכוי גבוה יותר להישארות ארוכת שנים על הפלנטה. מחקר של אוניברסיטת וויין התמקד בתמונות שחקני בייסבול לפני שנות ה-50 ששיחקו בליגת העל. החוקרים מצאו שרוחב חיוכו של שחקן ניבא במידה טובה גם את אורך חייו. שחקנים שלא חייכו בתמונותיהם חיו בממוצע 72.9 שנים, בעוד שחקנים עם חיוכים קורנים חיו בממוצע כמעט 80 שנה.

5. החייכנים יפים יותר: המחקר הבא הולך לגרום לחברות הקוסמטיקה למכור הרבה פחות. מסתבר שכדי להיחשב אטרקטיבית ומושכת, אין צורך לשים שכבות עבות של מייקאפ, למרוח שפתון, או לפדר את האף. במחקר של אורביט קומפליט ביקשו מנשים להצטלם פעמיים - פעם אחת כשהן מחייכות ללא איפור, ופעם אחת כשהן מאופרות אך לא מחייכות. התמונות הוצגו ל-1,000 אנשים בבריטניה. 70% מהם החליטו שהנשים המחייכות יפות יותר. מחקר נוסף מאוניברסיטת אברדן בסקוטלנד מצא שאנשים דירגו גברים ונשים כאטרקטיביים יותר כשחייכו בתמונותיהם.

6. לא רק יופי, גם אופי: מחקר חדש מאוניברסיטת פן מצא שכאשר אתם מחייכים אינכם רק נראים חביבים ואדיבים יותר, אלא ממש נראים כבעלי יכולת רבה יותר. אנשים מחייכים נתפסים כמושכים, אמינים, רגועים וכנים. מחקר אחר שפורסם בעיתון "נוירופסיכולוגיה" סיפר שכאשר אנו צופים בדמות מחייכת האזור האורביטו-פרונטלי בראשנו פעיל. אזור זה, למי שלא מדבר ניורופסיכולוגית שוטפת, הוא החלק האחראי על תגמול במוח שלנו. כלומר, כשמישהו מחייך אלינו אנחנו חשים מתוגמלים.

7. זהירות, חיוכים זה מידבק: חלק גדול מהחיוכים שאתם מחייכים נעשים כתגובה לחיוך של מישהו אחר. כשאנחנו רואים אדם אחר שהשפתיים שלו מתוחות מאוזן לאוזן, קשה מאוד לעמוד מולו בפנים קפואות. זה מה שגילה גם המחקר הנפלא מאוניברסיטת אופסלה שבשבדיה. החוקרים מצאו אזור במוח שפעיל כשאנו מחייכים. הוא מגיב לגירויים בצורה אוטומטית ובלתי נשלטת, כך שקשה מאוד לא להגיב לחיוכים. במחקר שוודי אחר הראו לנבדקים תמונות של אנשים מחייכים וביקשו מהם בפשטות "אנא, זייפו פיהוק". מעטים מאוד מהנבדקים הצליחו לעצור את החיוך שלהם בתגובה לתמונות ובאמת לפהק.

8. חיוכים מזויפים נועדו להתגלות: אבל מה קורה עם חיוכים מזויפים? כאלה שאנחנו מייצרים לא כי טוב לנו, אלא כי אנחנו מבקשים להיות מנומסים? במחקר חדש מאוניברסיטת קלרמונט-פרנד בצרפת הציגו לשתי קבוצות נבדקים תמונות של אנשים שחייכו באמת וכאלה שזייפו. החוקרים גם חילקו את הנבדקים לשתי קבוצות; נבדקי הקבוצה האחת החזיקו עיפרון בפה כך שנמנעה מהם היכולת לחייך, ונבדקי הקבוצה השנייה לא קיבלו עזרים חיצוניים. מסתבר שאלה שאחזו בעפרונות בפיהם התקשו לזהות חיוכים אותנטיים בניגוד לאחרים, שזיהו את הזיוף בקלות. החוקרים הסבירו שחיקוי החיוך וההתנסות הפיזית עם חיוכים בעולם עוזרים לדעת אם החיוך אמיתי, ולהבין את מצבו הרגשי של המחייך.

אנחנו מסוגלים לזהות חיוך לא רק על פי מראה אלא גם על פי הקול שאנו משתמשים בו להגיית מילים. נסו לעשות ניסוי קטן, או פשוט לשים לב בפעם הבאה שאתם משוחחים עם חבר טוב. כשהוא יחייך, תרגישו צורך לחייך גם אתם גם מבלי לראות אותו. כשאנו מחייכים אנו נשמעים חברותיים ומעורבים יותר. [קראו גם על צחוק, ומה גורם לנו להתחיל בו]

Fake It Till You Make It .9: צ'ארלס דארווין כתב גם תיאוריה מעניינת על חיוכים ועל הדרך שבה הם מחזירים למוח משוב. נהוג לחשוב שהמוח שולח הוראות ומידע לשרירים, אך דארווין טען שגם הדרך ההפוכה מתקיימת, והשרירים שלנו משגרים גם הם מידע. למעשה הוא טען שאנחנו לא רק מחייכים כשטוב לנו, אלא שגם עצם פעולת החיוך גורמת לנו להרגיש טוב יותר. במחקריו הוא מצטט נוירולוג צרפתי בשם גיום דושן, שהשתמש במכות חשמל לשרירי פנים כדי לעורר חיוכים.

אם תפגשו סטודנט בשנתו הראשונה ללימודי הפסיכולוגיה הוא בוודאי יספר לכם בהתרגשות על אחד הניסויים הקלאסיים שעסקו במשוב מתנועות הפנים, ובמקרה הזה בחיוך. נבדקים שהחזיקו עיפרון בעזרת השיניים, בצורה שגורמת לתנועת חיוך במשך כמה דקות, דיווחו על תחושת אושר גדולה יותר ללא קשר למצבם הרגשי, הרבה יותר מנבדקים שהחזיקו עיפרון בפיהם בפה סגור שיצר הבעה קפוצה. מחקר גרמני מאוחר יותר השתמש בהדמיית fMRI לפני ואחרי הזרקת בוטוקס שגרם לדיכוי שרירי החיוך. תוצאות הניסוי הראו שוב שהמשוב המתקבל כשאנו מחייכים משנה את העיבוד העצבי במוח וגורם לנו להרגיש טוב יותר. [קראו על כלי נוסף שיהפוך את חייכם לטובים יותר - משחוק]

למה חיוך גורם לנו להיות שמחים יותר? טוב ששאלתם. כשאנו שמחים מיוצרים אצלנו אנדרופינים רבים שגורמים לתחושה טובה. בו זמנית מעביר המוח שלנו מסר לשרירי הפנים, שמותחים את השפתיים לחיוך. דבר דומה קורה גם במסלול ההפוך. אנחנו מחייכים, והמוח שלנו מקבל על כך הודעה. בתגובה הוא מפעיל את אותה מערכת תגמול ואותה תחושה חיובית שבה וממלאת אותנו. חיוכים גורמים לעוד המון דברים טובים אחרים. הם מפחיתים הפרשה של הורמוני לחץ כמו קורטיזול ואדרנלין ומגבירים את ההורמונים שמעודדים מצב רוח טוב כמו אנדרופין, דופמין וסרוטונין. חיוכים גם מורידים את לחץ הדם, והאנדורפינים שמשתחררים בעטיים משמשים כמשכך כאבים טבעי.

אפשר להגיד שהנזיר הבודהיסטי ופעיל השלום הוויאטנמי, טיך נהאט האן, צדק כשאמר "לפעמים השמחה שלך היא הסיבה לחיוך שלך, ולפעמים החיוך שלך הוא הסיבה לשמחה שלך״. [האזינו גם לפודקאסט בנושא אופטימיות בחיי היומיום]

יהודית כץ עוסקת בפסיכולוגיה חיובית. לאתר האישי