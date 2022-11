הדור הבא של הוויטמינים

צריכת ויטמינים ומינרלים יכולה לתת מעטפת והשלמה תזונתית. עם זאת, במיוחד כשמדובר בילדים קטנים, בני נוער ואנשים בגיל השלישי, יש הנמנעים מהשימוש בתוספי מזון המגיעים בצורת קפסולות. "אין ספק שהרבה יותר נעים ונחמד לקבל את הערכים שיש בוויטמינים ובמינרלים בתצורה של סוכריה, בעיקר באוכלוסיות עבורן הכדור קשה לבליעה, או כאשר זה מעורר אסוציאציה למחלות ותרופות", מסביר טל שגיא, סמנכ"ל השיווק בחברת מיה.

החברה נכנסת בימים אלה לשוק תוספי התזונה עם מיה Plus — ויטמינים ותוספי תזונה בסוכריות ג'לי למבוגרים ולילדים, שיימכרו לראשונה גם ברשתות השיווק, בנוסף לרשתות הפארם ובתי המרקחת. לדבריו, קטגוריית תוספי התזונה בסוכריות ג'לי היא קטגוריית המזון הצומחת בעולם, עם תחזית מכירות של יותר מ–25 מיליארד דולר לשנת 2025.

חדשנות מבוססת ותק וניסיון

הכניסה לשוק הישראלי עם ויטמינים ותוספי תזונה בסוכריות ג'לי מבוססת על שני עוגנים שבהם מתהדרת חברת האם "מיה": ייצור מוצרים למותגים פרטיים ברחבי העולם כבר יותר מ–17 שנה, והיותה אחת מחברות המזון הישראליות המובילות זה כ–40 שנה, המשווקת יותר מ–400 מוצרים (כ–850 פריטים) בקטגוריות שונות.

השקת המותג מיה Plus היא פיתוח נוסף שממשיך את מסורת השקת המוצרים בעלי הערך המוסף, המבוססים על חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות. "מדובר בשינוי תודעתי ולא רגולטורי, בזכות היותנו חברה ותיקה שמשווקת ליותר מ–70 מדינות, בדגש על ארצות הברית, וזה כולל קבלת אישור ה-FDA ואישור GMP לתוספי תזונה של משרד הבריאות בישראל", מסבירה מיכל כהן, מנהלת הפיתוח הראשית של "מיה". ״החדשנות באה לידי ביטוי בהנגשת תוספי המזון, שלראשונה מגיעים לרשתות המזון גם עבור קהל שלא בהכרח מגיע לבתי המרקחת, וניתנים בתצורה פשוטה, קלה ונוחה, של סוכריית ג'לי. הנגישות תאפשר לרבים יותר לצרוך בקביעות את תוספי מזון החשובים".

הסוד הוא (גם) במינון

סדרת תוספי המזון החדשה של מיה Plus כוללת 12 מוצרים. מחציתם מיועדים למבוגרים, וכוללים את REFRESH המכיל כורכומין, הידוע כנוגד חמצון, מאפשר שמירה על התאים ומסייע לזרימת הדם; MEMORY המבוסס על אומגה 3 הידועה כמסייעת בשימור וחיזוק הזיכרון; EXTRA PROTECT המשלב ויטמין C, ויטמין D ואבץ; SHINE הכולל קולגן שמסייע בשיפור אלסטיות העור והמפרקים; מולטי ויטמין BEAUTY המיועד לנשים ומסייע בחידוש התאים ושמירה על העור; ושני מוצרים נוספים המיועדים לאישה — Women Energy, ולגבר — Men Energy, שכל אחד מהם מכיל כמויות גבוהות של ויטמינים ומינרלים, בהתאם לצרכים של כל מגדר. לילדים מוצעים חמישה מוצרים חדשים: Strong המכיל ויטמין C הידוע כנוגד חמצון טבעי, המסייע לחיזוק מערכת החיסון; Energy — תערובת של מינרלים וויטמינים שאמורה לספק אנרגיה יומית לתאי הגוף; Protect מכיל ויטמין D שמעודד ספיגה של סידן החיוני לבריאות העצמות, במיוחד אצל הדור הצעיר והמתפתח; Smart הכולל אומגה 3 שמסייעת בשימור וחיזוק הזיכרון; Winter Boost, שילוב של ויטמין C ומיצויי צמחים כמו פרופוליס, אכינצאה וסמבוקוס; ו-Protectextra תערובת שמשלבת שלושה ויטמינים: C, D ואבץ, המיועדת לכל המשפחה והגילים, ומטרתה חיזוק המערכת החיסונית.

שגיא: "כל המוצרים מתאימים לצריכה יומיומית תומכת ומשלימה לאורך כל השנה. מדובר בתחזוקה יומית המבוססת על מינונים שאינם גבוהים, במיוחד כשמדובר בילדים". כהן מדגישה את חשיבות הייעוץ הרפואי לסובלים מבעיות בריאות או ממצבים רפואיים כרוניים ולמי שנוטל תרופות.

רכישת תוספי תזונה ברשתות השיווק

כהן: "חשוב לציין, שאף על פי שמדובר במוצר כיפי שבהחלט משדרג את החיים ונמכר גם מחוץ לרשתות הפארם ובתי המרקחת, אנחנו מתייחסים בצורה המקצועית ביותר לכל אחד ממוצרי הסדרה החדשה, שעומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. לצוות שלנו ניסיון, ותק ורקע אקדמי מתאים, וכל מוצר מבוסס על ניסיונות המתקיימים במעבדה".

מיה פלוס

